شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: انضمام فتوح وصبحى للمنتخب "رؤية فنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن انضمام ثنائي الزمالك أحمد فتوح، والحارس محمد صبحي لقائمة المنتخب الوطني الأول لمواجهة جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، وجهة نظر فنية من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية: "البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، هو صاحب القرار في ضم أي لاعب لمعسكر الفراعنة، وهو يعلم تمامًا أزمة الثنائي مع نادي الزمالك قبل مباراة زد بالدوري الممتاز وخروجهم من معسكر الفريق بناءً على قرار مدير الكرة بالأبيض عبد الواحد السيد، وأرى أن هذا الأمر وجهة نظر فنية وليس من حق أحد التدخل في عمله".

وعلَقَ عضو اتحاد الكرة على اختيار وائل رياض "شيتوس" مديراً فنياً للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، قائلاً: "وائل رياض مدرب مميز وكان له دوراً بارزًا مع المنتخب الأوليمبي مع البرازيلي روجيرو ميكالي، وهناك حالة من التفاؤل بهذا الجيل الجديد فهو نواة للمنتخب الأول في المستقبل، ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني لتقديم أفضل أداء ممكن في دورة شمال أفريقيا والمقرر إقامتها في تونس".