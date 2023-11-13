شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: اللجان الإلكترونية شككت فى انتمائى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق، أن اللجان الإلكترونية هي سر غضب جماهير القلعة البيضاء منه خلال السنوات الأخيرة.

وقال طولان، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا كان تزيف الحقائق، وتحاول طمس تاريخ النادي ورموزه، وشككت فى انتمائي للقلعة البيضاء، لذلك كانت جماهير الزمالك تشعر بالغضب مني بسبب ما يتم نشره من خلالهم".

وأكد نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء كانت سر الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال طولان: "جماهير الزمالك رغم مرور النادي بسنوات عصيبة بدون بطولات ولكنها لا تكل ولا تمل بل تزيد، وهذا هو سر عظمة هذه الجماهير".

وأضاف: "كنت سعيدا للغاية بسبب مساندة الجماهير ودعمها للفريق منذ البداية وحتى صافرة الحكم فى مباراة بيراميدز".

وعن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قال طولان: "شيكابالا أصبحت له أدوار عديدة داخل الملعب، وهو الأمر الذى لم يكن يفعله فى السنوات الماضية، إلى جانب دوره كقائد داخل وخارج الملعب".