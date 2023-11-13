شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقترب من تجديد عقده مع الأهلى والحسم بعد معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو الاتفاق مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر، من أجل تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي على غالبية التفاصيل بشأن تجديد عقده، حيث عقد مسئولو القلعة الحمراء جلسة مع اللاعب قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر، واقتربوا من حسم الملف بشكل كبير.

وينتهي عقد محمد هاني مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024 / 2025، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في بقاء اللاعب باعتباره من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر.

بعيدا عما سبق، غاب التونسي علي معلول لاعب الأهلي عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد سيراميكا والجونة، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله للتعافي من الإصابة.

وكشف مصدر أن إصابة معلول عبارة عن شد من الدرجة الثانية، وبدأ فترة التأهيل مع الجهاز الطبي بالأهلي، على أن يكمل برنامجه بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراته ضد الجونة أمس السبت.

وأوضح المصدر أن علي معلول سينهي برنامجه قبل موعد مباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع معلول لفحص طبي قبل موعد مباراة ميدياما يحدد مدى استجابة العضلة للعلاج والتأهيل وموقفه النهائي من المباراة، وإن كانت فرصه في اللحاق بها كبيرة.