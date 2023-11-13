شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى: سيتم غلق الملعب بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الملعب سوف يتم إغلاقه بشكل رسمي في الفترة من 16 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل، لأعمال الصيانة.

وقال عبد الوهاب، خلال تصريحات تلفزيونية: "منذ شهرين لدينا موعد محدد لإغلاق الملعب في وقت معين لزرع البذرة، وبالتالي لا بد من الزراعة قبل يوم 16 نوفمبر الجاري".

وأضاف وليد عبد الوهاب: "كان من المفترض غلق الملعب يوم 11 ولكن سيستضيف مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم وهي مواجهة مهمة، وبالتالي كان لا بد من تأجيل الصيانة".

واختتم عبد الوهاب تصريحاته قائلا: "سنبدأ زراعة الملعب فجر يوم 17 بسبب درجة الحرارة، ونحتاج من 15 إلى 16 يوما، وهناك محاولات مكثفة للحاق بمباريات الأهلي والزمالك في أفريقيا".