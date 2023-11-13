شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته بمعسكر القاهرة قبل التوجه إلى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري ، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من الإعداد لاستئناف مباريات الدوري، والتي تقام باستاد الكلية الحربية بالقاهرة، وذلك قبل التوجه إلى مدينة بورسعيد لبدء معسكر مغلق فى المرحلة الثانية من إعداد الفريق.

واجتمع مسؤولو النادي المصري بالجهاز الفني للفريق، بقيادة على هلي ماهر، على هامش معسكر الفريق البورسعيدي المقام حالياً بالقاهرة فى المرحلة الأولى من الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وخلال الاجتماع والذي شهد وجود الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي، وعد علي ماهر الإدارة بحل الأزمات الفنية التي واجهت الفريق في الفترة المقبلة وتغليظ العقوبة على اللاعبين المقصرين، مع إعطاء فرصة المشاركة لجميع اللاعبين.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.