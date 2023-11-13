شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مشروع منطقة الجيزة والصعيد للاسكواش لإعداد حكم دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، انطلاق مشروع منطقة الجيزة والصعيد لإعداد حكم دولي، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصرى للاسكواش لتطوير والدفع بدماء جديدة في منظومة التحكيم، تحت رعاية الاتحاد المصرى للاسكواش.

وتقدم للمشروع حوالى 54 ما بين لاعب سابق ولاعب رواد ومدربين، تم تقسيمهم على مرحلتين، تقسم كل مرحلة إلى مجموعتين تحت إشراف كل من الحكام الدوليين ك ناصر زهران وأشرف حسين.

وتتضمن كل مرحلة محاضرات نظرية وتدريبات عملية أثناء البطولات، ثم يتم عمل تقييم شامل لكل مرحلة تمهيدا للدفع بمجموعة منتقاة إلى البطولات الكبيرة.



اتحاد الاسكواش



جانب من الاجتماع



رئيس اتحاد الاسكواش



عاصم خليفة