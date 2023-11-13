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موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواصل معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير  الفني لفريق الزمالك، دراسة فريق أبو سليم الليبى، منافسه فى الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل مواجهته فى المباراة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

ويتعيّن على الزمالك خوض مباراتين خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي 29 نوفمبر، يحل الزمالك ضيفا على مودرن فيوتشر الذي يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من ، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024  

الزمالك × أبو سليم 

سوار × الزمالك

الزمالك × ساجرادا

ساجرادا× الزمالك

أبو سليم × الزمالك

الزمالك × سوار

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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