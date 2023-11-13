شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وفاز الزمالك على بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، وتفوق الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء فى وقتيه الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.
ويتعيّن على الزمالك خوض مباراتين خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.
وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي فى نوفمبر الجارى، يستهل الزمالك مشواره فى كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.
ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
وفي 29 نوفمبر، يحل الزمالك ضيفا على مودرن فيوتشر الذي يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة.
يستضيف الزمالك فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.
ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
الزمالك × أبو سليم
سوار × الزمالك
الزمالك × ساجرادا
ساجرادا× الزمالك
أبو سليم × الزمالك
الزمالك × سوارالقنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
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