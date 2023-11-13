الامارات | تأهل دبا الحصن والعربي للتمهيدي الثالث في «الكأس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق دبا الحصن للدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على ضيفه سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب دبا الحصن، وذهبت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف، إذ سجل أهداف دبا الحصن البرازيلي جيلمار في الدقيقة 99، وطارق أحمد الخديم في الدقية 118، والبرازيلي كلاوديو اوليفيرا في الدقيقة (120+5)، بينما سجل لفريق سيتي الايفواري بوناجن جوي في الدقيقة 120.

وفاز العربي على «غلف إف سي» 4-2 بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت في ملعب العربي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل بهدفين لكل منهما، إذ سجل للعربي البرازيلي اديلتون جونيور في الدقيقة 30، والمالي لادجي مالي في الدقيقة (90+2)، وسجل لفريق «غلف إف سي» السنغالي إبراهيما بادجي في الدقيقة 43، والنيجيري ويليامس عباندي في الدقيقة 57.