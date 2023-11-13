الامارات | الهاملي يفوز بلقب بطولة الإمارات لـ «الموتوسيرف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز عبيد محمد الهاملي بالمركز الأول في فئة «الرووكي» لبطولة الإمارات للموتوسيرف، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس في منطقة القناة، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً في خمس فئات. وحل الكيني دين سيتون ثانياً، وجاء سعيد الهاملي ثالثاً.

وفي فئة الناشئين، فاز باللقب الكويتي حمد الحداد. وفي فئة السيدات، حلت في المركز الأول ليندا لوكشايدر من التشيك. وعاد لقب فئة الماستر إلى أليكس لوكشايدر من التشيك. وفي فئة «التشالنجر»، حل في المركز الأول وفاز باللقب الكويتي مبارك الفضل.