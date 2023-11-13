الامارات | «زلزال 217» بطل سباق «الشراعية المحلية 43 قدماً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج طاقم القارب «زلزال 217» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية)، والذي جرت أحداثه أول من أمس. وحلّ ثانياً القارب «الطف 70» لمالكه محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، وثالثاً طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي. وعقب نهاية السباق قام خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي، ومحمد سيف المري، مشرف عام السباق، بتسليم كؤوس التفوق لأطقم القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.