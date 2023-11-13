الامارات | «بن دري» يتوّج بكأس «بيريدون للبولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق «بن دري» بكأس بطولة «بيريدون للبولو»، التي مثلت باكورة موسم نادي دبي للبولو والفروسية. وجاء ذلك عقب فوز فريق «بن دري» بقيادة خالد حميد بن دري، على فريق «بنجاش»، بقيادة حيدر بنجاش، في النهائي بستة أهداف لخمسة، ليحتل «بنجاش» المركز الثاني بختام البطولة.

وسبقت المباراة الختامية مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع جمعت بين فريقي «بهنسالي» بقيادة ريشي بهنسالي، مع فريق «دي آند دي» بقيادة دانيلي مينا، والتي حسمها فريق «بهنسالي» بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، ليحرز فريق «بهنسالي» المركز الثالث، ويحل فريق «دي آند دي» رابعاً. كما أقيمت مباراة بين أعضاء النادي من اللاعبين الواعدين الأشبال، وانتهت بفوز فريق «تشيرون» على فريق «ستيلفيو» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.