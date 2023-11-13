الامارات | مشجعون: «الأبيض» بحاجة إلى دعم الجمهور خلال مواجهة نيبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشجعون للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنهم سيكونون في مدرجات استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، لدعم المنتخب خلال مباراته المرتقبة أمام نيبال، التي ستقام يوم الخميس المقبل في بداية التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، مشيرين إلى أنهم كمشجعين يقودون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حشد أكبر عدد من الجمهور خلف المنتخب، لافتين إلى أن الأعلام والطبول والأهازيج والأغاني الحماسية ستكون حاضرة في الملعب، بهدف رفع الروح المعنوية وبث الحماسة في أوساط لاعبي الأبيض، مؤكدين ثقتهم الكبيرة بقدرة اللاعبين على الظهور المشرف في هذه المباراة، وصولاً إلى تحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2026.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب بحاجة ماسة إلى وجود الجماهير خلفه في هذه المباراة، كونها تأني في مستهل مشواره في التصفيات، بجانب أنها تأتي أيضاً في أعقاب النتائج السلبية للمنتخب في الفترة الماضية، فضلاً عن كونها تأتي أيضاً والمنتخب يمر بمرحلة جديدة بوجود مدرب جديد».

وأكد رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس سعيد ربيع استعدادهم كمشجعين للوجود في المدرجات، ودعم المنتخب، خصوصاً أن الأبيض يمر بمرحلة جديدة في تاريخه، معتبراً أن الوجود الجماهيري في المدرجات يحفز لاعبي المنتخب معنوياً.

وأشار سعيد ربيع إلى أن الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الجمهور في دعم المنتخب، مؤكداً ثقتهم الكبيرة بقدرة لاعبي المنتخب على الظهور المشرف.

من جانبه، أكد رئيس جمعية جماهير نادي بني ياس ومشجع المنتخب حريز المنهالي، جاهزيته كمشجع للوجود في المدرجات ودعم المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه ظل دائماً خلف المنتخب في كل المباريات، سواء التي أقيمت في الإمارات أو خارجها، انطلاقاً من حرصه الشديد على دعم المنتخب وبث روح الحماسة والجدية في أوساط اللاعبين، حتى يقدموا كل ما عندهم في المستطيل الأخضر.

وأضاف «سنكون موجودين في المدرجات مع المنتخب، حاملين أعلام الدولة، ونردد الأهازيج والأغاني الحماسية لرفع الروح المعنوية للاعبين».

بدوره، أكد مشجع شباب الأهلي فهد السليطي جاهزيتهم كجمهور لدعم المنتخب في مباراة نيبال في بداية مشواره في تصفيات المونديال، معتبراً أن هناك تغييراً إيجابياً في المنتخب بنسبة 180 درجة. وأضاف: «نشعر حالياً بأن لدينا منتخباً جديداً يختلف عن السابق، بإمكانه الظهور المشرف، والتأهل للمونديال».