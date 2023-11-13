الامارات | «الاستقرار الفني» يغيب عن الوحدة في آخر 5 مواسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي الوحدة حالة عدم الاستقرار على صعيد القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الخامس على التوالي، بعد رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من منصبه، قبل أيام، حيث تمت إقالته ولم يكمل بعد شهره الخامس منذ التعاقد معه قادماً من الأهلي السعودي. وتولى المهمة مكانه، بشكل مؤقت، مدرب الرديف، الهولندي أرنو بويتنويج.

وعانى «العنابي» النتائج المخيبة مع موسيماني، رغم أن البداية كانت جيدة من خلال كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي بلغ فيها ربع النهائي، وخسر بصعوبة وبركلات الترجيح أمام الشباب السعودي. لكن مع بدء الموسم المحلي، دخل الوحدة دوري أدنوك للمحترفين بطريقة مخيبة، وبخسارة مفاجئة على أرضه أمام البطائح 1-2. وبعد ختام سبع جولات، يحتل المركز الخامس بـ12 نقطة، من أربعة انتصارات، حيث فاز على الجزيرة وحتا وكلباء وعجمان، بينما خسر من البطائح وشباب الأهلي وبني ياس.

وأكد المحلل الكروي أحمد العوضي، أن «موسيماني لم يقدم مع الفريق ما يشفع له للاستمرار فترة أطول من ذلك». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «موسيماني مدرب ترك خلفه نجاحات كبيرة قبل قدومه إلى الوحدة، لكن مع الأسف لم يتمكن من تكرار تجاربه السابقة، فلم يطور مستوى أداء اللاعبين، وهناك علامات استفهام حول إدارته لبعض المباريات، ما أثّر في النتائج».

وأوضح: «ربما نلتمس العذر للمدرب بعض الشيء في أنه لم يختر اللاعبين الأجانب، ولم تساعده الإدارة السابقة في التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز بعد رحيل البرازيلي بيدرو، لكن الوحدة لا يستطيع أن يواصل ظهوره في الدوري دون أن يكون منافساً على اللقب».

وتاريخياً، عانى الوحدة عدم الاستقرار الفني طوال المواسم الخمسة الماضية، ففي موسم 2019، تم الاستغناء عن خدمات المدرب الروماني لورينت ريجيكامب في الجولة العاشرة، بعد أن عجز عن الفوز في خمس مباريات متتالية، وتولى مكانه مؤقتاً الحاي جمعة، قبل أن يتعاقد النادي مع الهولندي تين كات، ثم رحل بعد نصف موسم فقط في يونيو 2019، وجاء الهولندي موريس شتاين، فتمت إقالته عقب خسارتين بعد الجولة الثالثة في موسم 2020، وحل مكانه الإسباني خيمينيز، ليرحل أيضاً في صيف 2020، وجاء بعده الهولندي مارك فوتا، ورحل بعد أول ثلاث جولات، ثم المدرب الصربي رازوفيتش، ليرحل أيضاً بسبب سوء النتائج في النصف الثاني من موسم 2021، وحل مكانه مؤقتاً الفرنسي غريغوري، ثم الهولندي تين كات، ومع بداية موسم 2022 رحل الهولندي، وعاد غريغوري منذ أكتوبر وحتى نهاية الموسم.

بعدها، تم التعاقد مع البرتغالي كارفهال، الذي تمت إقالته بعد أربع جولات من موسم 2023، فعاد مجدداً خيمينيز، ثم رحل في مارس 2023، وتولى مكانه مؤقتاً الهولندي بويتنويج، ثم جاء موسيماني في الصيف الماضي، ورحل قبل أيام.

مسيرة موسيماني مع الوحدة

■ 13 مباراة.

■ 6 انتصارات.

■ 6 هزائم.

■ تعادل.

■ 3 مباريات بـ«شباك نظيفة».

■ 14 هدفاً عليه.

■ 16 هدفاً له.