الامارات | الإيطالي دورجاتي يحرز لقب «جولة حتا» ويتوّج بطلاً لـ «هايك آند فلاي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الإيطالي آرون دورجاتي، لقب جولة حتا الختامية في بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية للقفز المظلي، التي أقيمت أول من أمس، لينال الكأس الذهبية، ويحرز لقب البطولة بعد الفوز بأربع جولات. وفي بقية نتائج الجولة الختامية، احتل المركز الثاني الكولومبي سيب أوسينا، ونال الكأس الفضية، تلاه في المركز الثالث الياباني ريمي بورديللي، ونال الكأس البرونزية. وعلى صعيد الهواة، حلّ في المركز الأول اللبناني ميلو ضو، تلاه الإيراني محسن المنصوري، ثم ثالثاً الجنوب إفريقي بن هونسون.

وشهد الجولة الختامية هاشل الطنيجي ممثل اللجنة الأولمبية رئيس لجنة الطب الرياضي، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية. وعقب الختام قام بتتويج الفائزين يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة، ومحمد المازمي الأمين العام للاتحاد، بحضور عدد من المسؤولين.

وعلى مستوى الترتيب العام للبطولة، ذهب اللقب إلى الإيطالي دورجاتي، وحل ثانياً السويسري لارس ميرسيتيتر، ثم مواطنه نيكولا هرنجر. وعلى صعيد السيدات، فازت بالمركز الأول النمساوية باولين مولر، ثم تلتها مواطنتها إيلي إيجير، وثالثة الإيطالية ميلينا فانسي. وعلى مستوى الترتيب العام للهواة، حل أولاً الإيراني محسن المنصوري، وثانياً الجنوب إفريقي بن هودسون، وثالثاً اللبناني ميلو ضو.

• فاز الإيراني محسن المنصوري بلقب «الهواة»، ضمن الترتيب العام للبطولة، وحلّ في المركز الثاني الجنوب إفريقي بن هودسون، وثالثاً اللبناني ميلو ضو.