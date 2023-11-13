نجم المغرب السابق:خسارة الوداد بسبب الأخطاء الدفاعية ونتحسر على لقب الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن ناظر نجم منتخب المغرب وبنفيكا البرتغالي والوداد السابق أن خسارة اليوم أمام صن داونز كانت بسبب الأخطاء.

إقرأ أيضًا..

وقال حسن ناظر النجم المغربي السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" خسارة الوداد البيضاوي المغربي أمام فريق صن داونز كانت بسبب الأخطاء الدفاعية .

واضاف حسن ناظر:" اللاعبين بالطبع تتحمل مسؤولية الخسارة اليوم أمام صن داونز وعدم التركيز فى الشوط الثاني من زمن المباراة أمام فريق بحجم صن داونز.

وأتم:" الوداد لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام فريق صن داونز على ملعبه، وبالطبع نحزن على خسارة اللقب ولكن لابد علينا التركيز فى القادم