محمد حلمي يقترب من رئاسة قطاع الناشئين فى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمد حلمي نجم كرة القدم المصرية السابق مرشح بقوة لرئاسة قطاع الناشئين فى نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" فى اجتماع اليوم الاثنين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك سيكون هناك إعادة هيكلة لمدربي الناشئين وسيكون هناك تغييرات.

وأضاف:" محمد حلمي المرشح الأقوى لرئاسة قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب خلال اجتماع الغد.

وتابع:" محمد حلمي هو الأقرب لذلك وبالفعل مجلس الإدارة سيتخذ قرارات عديدة اليوم الاثنين.