أسطورة المغرب السابق: منتخب مصر يظل مرشح للتتويج بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسن ناظر نجم منتخب المغرب وبنفيكا البرتغالي والوداد السابق أن منتخب مصر يظل منافس قوي على بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

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وقال حسن ناظر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يظل مرشح للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولا ننسى أنه المنتخب العربي الوحيد الذي يستطيع التتويج بالبطولة عندما يتم تنظيمها داخل منتخبات وسط أفريقيا.

وأضاف:" منتخب السنغال يظل مرشح لقوة للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الأداء الأخير وأيضا امتلاكه لاعبين رائعين وبجانب منتخب الكاميرون صاحب التاريخ الكبير.

وأتم:" لكنني أتوقع أن منتخب المغرب يستطيع الوصول للمباراة النهائية فى أمم إفريقيا المقبلة بعدما رأينا ذلك فى كأس العالم الأخير.