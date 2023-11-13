رئيس ستاد القاهرة يكشف مصير استضافة مباريات الاهلي والزمالك في أفريقيا

كشف وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، عن مصير إقامة مباريات الاهلي والزمالك في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتم عمل إصلاحات في ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب لقاء منتخب مصر ضد جيبوتي، في تصفيات كأس العالم.

وقال رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن البذرة الشتوية الخاصة بأرضية الملعب لها توقيت معين، وكان مقرر لها يوم 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، لكن بسبب مشاركة الاهلي في الدوري الأفريقي تم تأجيلها.

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وتابع في تصريحات تلفزيونية، أنه تم تأخير زراعة البذرة الشتوية، بسبب ارتباط منتخب مصر بمواجهة جيبوتي.

واستكمل:”سيتم اغلاق الملعب بدءً من يوم 16 نوفمبر وحتى الرابع أو الخامس من ديسمبر المقبل، وتم التواصل مع الخبراء من خارج مصر، من أجل تحديد الموعد المناسب لزراعة البذرة الشتوية”.

وأشار إلى أن الاهلي سيلعب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في ستاد القاهرة الدولي، كما أن مباراة الزمالك في الكونفدرالية ستكون يوم 10 ديسمبر، وسيخوض لقاء أبو سليم بنسبة كبيرة على ملعب برج العرب”.

وأوضح أنه تم إبلاغ النادي الأهلي منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم اخطار الزمالك والأندية التي تلعب على ستاد القاهرة الدولي بموعد إغلاق الملعب.

واختتم:” كانت هناك محاولات من جانب الاهلي لتأجيل أعمال الصيانة لكن الأمر صعب وتم اختيار توقيت الصيانة وزراعة البذرة الشتوية”.