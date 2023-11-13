الزمالك يحسم تعاقده مع 3 صفقات سوبر

أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع 3 صفقات سوبر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي الزمالك في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق، وعدم التعاقد مع صفقات في الصيف الماضي بسبب إيقاف القيد.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، لحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي، بسبب عدم سداد مستحقات نادي سبورتنج الخاصة بـ شيكابالا، بالإضافة إلى مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

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وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع 3 لاعبين أجانب سوبر، لتدعيم صفوفه.

وأوضح أنه في حال عدم تمكن النادي من حسم أزمة إيقاف القيد في الميركاتو الشتوي، سينضم الثلاثي الأجنبي إلى صفوف الزمالك في الانتقالات الصيفية.

يذكر أن الزمالك يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.