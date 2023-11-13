رد نهائي من اتحاد الكرة حول مشاركة الزمالك في السوبر

حسم عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، الجدل المنتشر حول مشاركة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر.

وكانت تداولت أنباء في الأيام القليلة الماضية، حول إمكانية مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المصري، بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، إن الإمارات تتمنى مشاركة الاهلي والزمالك في بطولة السوبر، وليس له علاقة بمجلس إدارة جديد للزمالك.

أقرأ أيضًا.. الزمالك يحسم تعاقده مع 3 صفقات سوبر

وأكد أن اللائحة هي اللائحة وسيتم تطبيقها والزمالك لن يشارك في بطولة السوبر، وفتح الأمر من جديد لم يكن له داعي.

واختتم:”أطالب الإعلام بأن يكون لديه وعي وعدم فتح موضوعات ليس لها داعي، في ظل الأجواء والعلاقات الهادئة بين الاهلي والزمالك”.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري بمشاركة 4 أندية، وهم الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر، في الفترة من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل في الإمارات.