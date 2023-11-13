شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستغل فترة التوقف لحل الأزمة الدفاعية لذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني، لحل الأزمات الفنية التى واجهت الفريق خلال الفترة الماضية وتسببت فى تراجع نتائج الفريق.

ويعمل شوقي غريب على حل الأزمة الدفاعية للفريق، والتى تسببت فى استقبال الفريق 13 هدفاً خلال أول 6 جولات من الدوري، كما تم احتساب عدة ركلات جزاء على الفريق من بينهم 4 ركلات فى مباراة واحدة هي مواجهة زد والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

واستقر الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على خوض الفريق ما لا يقل عن 4 مواجهات ودية لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين، خاصة بعد عودة المصابين وانضمامهم بشكل تدريجي لصفوف الفريق.

وعاد شوقي غريب إلى قيادة مران المقاولون بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة 4 أيام، حيث بدأ الفريق الخميس الماضي استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأعرب شوقي غريب عن ثقته الكاملة في لاعبي الفريق للخروج من تلك المرحلة الصعبة على مستوى نتائج الفريق، خاصة وأن لاعبي المقاولون قدموا أداء مميزاً خاصة في مواجهتي الأهلي والاتحاد السكندري رغم الهزيمة في كلا المباراتين.

وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.