شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحفز لاعبى الزمالك للفوز على أبو سليم الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للزمالك، على تحفيز لاعبيه ومطالبتهم بعدم المبالغة فى الفرحة بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتركيز فى المرحلة المقبلة، والبناء على هذا الفوز من أجل استعادة الثقة والتمكن من استعادة هيبة الزمالك بين الفرق في الدورى والبطولة الأفريقية.
وشدد معتمد على اللاعبين بضرورة التركيز فى الاستعداد بقوة لمواجهة أبو سليم الليبى المحدد لها الأحد 26 نوفمبر، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي.
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