علي معلول يورط الاهلي ويرفض طلبه

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص مستقبل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الاهلي في نهاية الموسم الجاري، وهناك رغبة داخل القلعة الحمراء لتجديد التعاقد مع النجم التونسي، باعتباره أحد العناصر الأساسية.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن علي معلول يمتلك عرضين للرحيل في يناير، وينتظر موقف النادي الاهلي.

وتابع، أن الخلاف بين مسؤولي الاهلي وعلي معلول، هي رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد، بينما يرغب التونسي لمدة موسمين”.

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وأوضح، أن معلول يفاضل بين العرضين الذي يمتلكهم، وينوي طلب الرحيل عن الاهلي بشكل ودي، في حال لم تكن هناك نية لاستمراره موسمين.

وأشار إلى أن النجم التونسي طلب من وكيله تأجيل حسم العروض المقدمه له بعد نهاية كأس العالم للأندية، والذي يشارك فيه الاهلي في الشهر المقبل.

واختتم زاهر:”لجنة التخطيط في الاهلي تناقش ملف صفقات يناير واحتياجات كولر، وتعديل عقد محمد عبد المنعم وأكرم توفيق، بالإضافة إلى تعديل عقد الشناوي لمدة 4 مواسم، وحسم تجديد عقود الثلاثي هاني والسولية ومعلول”.