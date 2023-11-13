ماذا حدث مع فتوح وصبحي داخل الزمالك.. كواليس جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس ظهور ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعروض للبيع، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، داخل مقر النادي، أمس الأحد.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج الماتش ، على قناة صدى البلد ، مساء أمس الأحد، أن الثلاثي وصلوا الزمالك لخوض التدريبات بشكل نفرد داخل صالة الجيمانيزيوم، تنفيذًا للعقوبة الموقعة عليهم.

وأوضح أن محمد صبحي، عقد جلسة خاصة مع محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي الفريق، اعتذر فيها للمرة الثانية عن خروجه من معسكر الفريق ليلة مباراة زد.

وأكد أنه بعد جلسة التحقيقات الأخيرة، ينتظر الثلاثي النتائج المقرر إعلانها في القريب العاجل.

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