"هل يرحل كولر عن الأهلي؟".. الخطيب يحسم الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مصير السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الفترة القادمة بسبب تذبذب النتائج من بداية الموسم، وخسارة بطولتين في المنافسة القارية.

وقال حتحوت، خلال برنامج الماتش، على قناة صدى البلد، مساء الأحد ، إنه لا صحة لتفكير مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في انهاء التعاقد مع كولر خلال الوقت الحالي ولكن هناك تحفظات على تراجع مستوى الفريق.

وأضاف، أنه محمود الخطيب وأعضاء لجنة التخطيط سيعقدون جلسة مع كولر خلال الأيام المقبلة لتعديل المسار.

وأوضح أن طلبات إدارة الأهلي من كولر محددة وهي إعادة ترتيب الاوراق واستغلال عناصر الفريق بشكل أفضل، خاصة وأن الدوري لا زال طويلا.

وأشار إلى أن الأهلي يشارك في العديد من المسابقات والفريق ويحتاج للاستقرار والهدوء، لذلك الأهلي لم يفكر أو يبحث عن بديل لكولر.

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