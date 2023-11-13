إغلاق ملعب استاد القاهرة وإعادة فتحه في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

قال وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أنه سيتم اغلاق ملعب استاد القاهرة بدءًا من يوم 16 نوفمبر وحتى الرابع أو الخامس من ديسمبر المقبل

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، عبر فضائية etc ، مساء الاحد، أن كان يتم وضع بذرة الشتوية بأرضية استاد القاهرة، من يوم 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر كان توقيت جيد للبدء في الزرع.

وأكد من أجل مصلحة الأهلي ومشاركته في الدوري الإفريقي ومباراة منتخب مصر مع جيبوتي، تم تأخير زراعة البذرة الشتوية حتى نهاية المباراة.

وأضاف، أنه سيتم اغلاق استاد القاهرة خلال هذه الفترة فقط على مدار السنة بالكامل، لأنه شهد على العديد من المباريات.

وأشار الى أنه بعد الانتهاء من زراعة البذرة الشتوية سيلعب الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري في استاد القاهرة الدولي، وأيضًا مباراة الزمالك في الكونفدرالية أيضا ستكون يوم 10 ديسمبر، لكن مباراة الزمالك و أبو سليم بنسبة كبيرة على ملعب برج العرب.

وشدد على صعوبة تأجيل زراعة البذرة الشتوية أكثر من ذلك، لافتا إلى أنه تم إبلاغ النادي الأهلي منذ أكثر من أسبوع، وكذلك تم اخطار الزمالك والأندية التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بموعد اغلاق الملعب.

وأشار إلى أن هناك اجتماع أمني اليوم لتحديد السعة الجماهيرية لمباراة مصر وجيبوتي وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

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