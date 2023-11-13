7 أخطاء وقع فيها كولر مع الأهلي بداية الموسم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بعض الأخطاء التي وقع فيها مارس الكولر المدير الفني لفريق الاهلي مع بدايه الموسم الجديد.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، المذاع على قناة ETC، مساء الأحد، إن الفريق استقبل العديد من الأهداف في آخر 7 مباريات، وهناك تراجع الاداء بسبب سياسه التدوير واجراء تغييرات كثيره في التشكيل.

وأضاف أن كولر أخطأ بعدم اشراك كريم الدبيس في لقاء الجونة الماضي لانه البديل الامثل للتونسي علي معلول، مع وجود تراجع كبير في الحالة الفنية لعدد من اللاعبين.

وأوضح أن كولر افتقد الفريق لميزة هامة وهي قدرة المدرب على السيطرة داخل غرفة الملابس، كما أن كولر لديه عدة أخطاء فنية، لكنه متعالٍ وإصرار على التدوير بشكل خاطئ.

وأكد أن كولر لا يقوم بمناقشة الجهاز الفني المعاون قبل المباراة،و90% من حالة السوء في الأهلي بسبب بعض قرارات المدرب.

وأشار إلى أن فتره التوقف الدولي جاءت في وقت مناسب لاعاده تاهيل اللاعبين خوفا من استمرار تراجع الفريق للخلف

وأكمل أنه من أحد أسباب مشاكل الأهلي، الدخول في فتره تحضير في حاله تراخي وهذا ما ظهر في لقاء اتحاد العاصمة بالسوبر الافريقي وأمام سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي، لكن مواجهه صن داونز كانت صعبه واللاعبين افتقدوا الروح المعنويه وظهر عليهم بعض الخوف.

وأردف: "المدرب كان لديه حالة نهم للبطولات، وكان يشكو من قلة الاحتفالات، وعليه الآن مراجعة حساباته في الفترة الحالية، وإلا ستكون المرحلة المقبلة صعبة للغاية".

أقرأ أيضا..

الخليج 365 يكشف تفاصيل لقاء أمير مرتضى وأوسوريو.. من رتب اللقاء؟ (صورة)

مع اقتراب انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قدم عمر كمال مع الأندية حتى الآن؟

مفاجأة تهدد انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي.. تفاصيل