شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشابات يبدأ غدا الاستعدادات لمواجهة الكونغو فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا منتخب الشابات تحت 20 سنة بقيادة محمد كمال، تدريباتهن لمواجهة الكونغو بجولة الإياب من المرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ووصلت اليوم بعثة منتخب مصر للناشئات، للقاهرة قادمة من العاصمة الكونغولية برازفيل، فى طريقها للقاهرة، استعدادا لمواجهة المنتخب الكونغولى 19 نوفمبر الجاري فى جولة الإياب بتصفيات المونديال.

وتعادل منتخب مصر للناشئات أمام مضيفه منتخب الكونغو برازافيل بهدف مقابل هدف، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا نده، بينما تعادل منتخب الكونغو برازافيل في الشوط الثاني، وستكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري بالإسكندرية.

وكان منتخب مصر للناشئات قد بدأ مواجهة منتخب الكونغو بتشكيل ضم كلًّا من: عزة الفولي، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، نور عبد الواحد، حبيبة عمر، جوي عماد، مايا إيهاب، دنا ندا، حلا مصطفى، فرح هشام، حبيبة عصام.