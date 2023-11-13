اخبار الرياضه

لقاءات قوية فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين لقاءات قوية فى إطار الجولة الرابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية. 

 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الصيد مع الواى و الاتحاد السكندرى مع الشمس والأهلى مع دلفى وأصحاب الجياد مع وادى دجلة بالمجموعة الأولى. 

 

أما المجموعة الثانية، فتشهد لقاءات بين كلا من: المقاولون مع الطيران وسبورتنج مع سموحة والزمالك مع 6 أكتوبر وهليوبوليس مع الزهور. 

 

وشهدت الجولات الثلاث الأولى فى الدورى تأجيل مباريات فريق الصيد؛ بسبب تواجد لاعباته مع منتخب الطائرة الشاطئية ببطولة العالم بتايلاند.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements