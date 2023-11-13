شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الإثنين لقاءات قوية فى إطار الجولة الرابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الصيد مع الواى و الاتحاد السكندرى مع الشمس والأهلى مع دلفى وأصحاب الجياد مع وادى دجلة بالمجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية، فتشهد لقاءات بين كلا من: المقاولون مع الطيران وسبورتنج مع سموحة والزمالك مع 6 أكتوبر وهليوبوليس مع الزهور.

وشهدت الجولات الثلاث الأولى فى الدورى تأجيل مباريات فريق الصيد؛ بسبب تواجد لاعباته مع منتخب الطائرة الشاطئية ببطولة العالم بتايلاند.