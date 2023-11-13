شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه داخل المنتخب لخوض ودية واحدة قبل بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل منتخب مصر لخوض مباراة ودية واحدة خلال الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار، ويرغب فيتوريا تلافى إصابات أو إجهاد لاعبى الفراعنة قبل المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية، وتضم 25 لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.