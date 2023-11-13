شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات "متكافئة" فى الجولة الثامنة بدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الثامنة لدورى المحترفين بـ8 مباريات غاية فى القوة والندية بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها، سواء فى صراع القمة أو القاع، خاصة أن هناك العديد من الفرق تصارع من أجل احتلال صدارة الدورى أو الوصيف من أجل الصعود لدورى الأضواء والشهرة .

على ملعبه يستضيف أسوان صاحب المركز الـ16 برصيد 7 نقاط مع مكادى المنتشى بفوزه الأخير على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وهو ما رفع رصيده إلى 9 نقاط فى المركز الـ11 ويسعى أبناء الجنوب لإستعادة الإنتصارات من جديد على أمل الدخول ضمن الأندية العشرة التى تنافس على الصعود للأضواء ، بينما يحاول أبناء البحر الأحمر الخروج بنتيجة إيجابية من أجل زيادة رصيد النقاط والتقدم خطوة فى جدول الترتيب .

كما يلتقى بترول أسيوط على ملعبه أمام غزل المحلة فى لقاء قوى ، يحتل أبناء أسيوط المركز الـ13 برصيد 9 نقاط فى الوقت الذى يدخل فيه أبناء خالد عيد المباراة فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة ويحاول بترول أسيوط استعادة الإنتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما يسعى أبناء المحلة استثمار حالة النشوة بعد الفوز الأخير على القناة بهدفين مقابل هدف لتحقيق فوز ثانى من أجل الضغط على ثنائى القمة والعودة لصدارة الترتيب من جديد .

كما يستضيف أبو قير للأسمدة صاحب المركز الـ9 برصيد 10 نقاط نظيره النصر للتعدين صاحب المركز الـ19 برصيد 4 نقاط فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الساعين نحو استعادة الثقة بعد الهزيمة المفاجئة الجولة الماضية أمام مكادى ، بينما يحاول الضيوف التعبير عن أنفسهم وتحقيق المفاجأة من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب .

وفى لقاء الجريحين يلتقى مصر المقاصة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مع جمهورية شبين صاحب المركز الـ18 برصيد 5 نقاط فى لقاء يحاول الفريقين الخروج بنقاط المباراة من أجل الهروب من مؤخرة جدول الترتيب .

تختتم مباريات اليوم بلقاء راية صاحب المركز الـ12 برصيد 9 نقاط مع دكرنس الذى يحتل المركز الـ10 برصيد 10 نقاط ويسعى أصحاب الأرض لمواصلة العروض الجيدة بعد تواجد محمد حليم على رأس القيادة الفنية للفريق بينما يحاول أبناء دكرنس الخروج بنتيجة جيدة بعد الفوز الأخير على المقاصة بثلاثية .