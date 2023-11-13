شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز بدلاء الأهلى لدور المجموعات الأفريقى فى فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على استغلال فترة توقف الدوري لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، فى تجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة فى المباريات بسبب الإصابة، بعدما غابوا عن المشاركة لفترة طويلة.

ويحرص كولر على تجهيز عدد من اللاعبين خلال توقف الدوري، على أن يكونوا جاهزين للمشاركة فى المباريات مع عودة المباريات، وأبرزهم كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية ومحمود متولي وصلاح محسن ومحمد زعلوك ومحمد الضاوي كريستو، وغيرهم من اللاعبين البعيدين عن المشاركة في المباريات.

ورفض مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، خوض فريقه مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى (دورى Nile ) ، على أن يكتفي بتدريبات يومية على ملعب مختار التتش، وخوض مباريات "تراي ماتش" مع فريق الشباب بالنادي لتجهيز اللاعبين البدلاء.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التى أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.