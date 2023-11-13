شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك فى مران المنتخب غداً استعداداً لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدولي المصري محمد صلاح فى تدريبات المنتخب، غدا الثلاثاء، حيث يصل اليوم القاهرة قادماً من إنجلترا بعدما خاض مباراة مع فريقه ليفربول أمامبرينتفورد فى الخامسة مساء أمس الأحد فى آخر ظهور للاعب قبل التوقف الدولى.

ويحصل صلاح على راحة اليوم، الاثنين، بعد وصوله، وينضم للتدريبات الجماعية مع منتخب مصر غدا الثلاثاء، حيث يشارك مع الفراعنة فى تدريبات الثلاثاء والأربعاء، على أن يقود هجوم المنتخب أمام جيبوتي فى مواجهة الخميس.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.