شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد القوة الهجومية الضاربة فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق المقاولون العرب قوته الهجومية الضاربة خلال فترة التوقف الجارية، بعودة محمود وادي وتماثله التام للشفاء، وكذلك عمرو مرعي، ومن المقرر أن يلتحق عمر سافيولا بالفريق خلال الفترة المقبلة قبل استئناف المباريات عقب تعافيه من الإصابة.

واستقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقى غريب على خوض الفريق ما لا يقل عن 4 مواجهات ودية لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين، خاصة بعد عودة المصابين وانضمامهم بشكل تدريجي لصفوف الفريق.

وعاد شوقي غريب إلى قيادة مران المقاولون بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة 4 أيام، حيث بدأ الفريق الخميس الماضي استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها 30 نوفمبر الجاري.

وأعرب شوقي غريب ثقته الكاملة في لاعبي الفريق للخروج من تلك المرحلة الصعبة على مستوى نتائج الفريق، خاصة أن لاعبي المقاولون قدموا أداء مميزاً في مواجهتي الأهلي والاتحاد السكندري رغم الهزيمة في كلا المباراتين.

وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.