شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلى بعد عودته من سويسرا استعدادا لمواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، وخوض منتخب مصر مباراتيه أمام جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة، بعد العودة من سويسرا وانتهاء الإجازة التى حصل عليها فى الأهلي.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة 7 أيام بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري، خلال فترة توقف المسابقة الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر، على أن يعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش.

وتوجه كولر وجهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قبل العودة إلى القاهرة مجددا وقيادة تدريبات الأهلي، خاصة أنه لم يسافر فى التوقف الدولي السابق لشهر أكتوبر وسافر إلى الغردقة لقضاء تلك الإجازة.