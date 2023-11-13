الطلائع يبدأ سلسلة ودياته بمواجهة الهلال الليبى اليوم استعداداً للجونة

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم، الاثنين، مبارياته الودية بمواجهة الهلال الليبى باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري.

واتفق الجهاز الفنى لطلائع الجيش على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري، حيث يواجه الطلائع الهلال الليبى اليوم، الاثنين، ثم يلاقي الإسماعيلى فى 19 نوفمبر، ثم تليفونات بنى سويف فى 23 نوفمبر الجاري.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبيه المصابين بعد نهاية فترة توقف الدوري، ومن المقرر أن يعود التنزانى حميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد حمدى زكى ومصطفى الخواجة للفريق بداية من مواجهة الجونة المقبلة.

وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.