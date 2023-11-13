شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حل أزمة إيقاف القيد بعد التفاوض مع سبورتنج لشبونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقترب مسئولو نادى الزمالك من حل أزمة إيقاف القيد التى فرضت على الفريق الكروى الأول منذ انطلاق الموسم، وحرمته من إبرام أى صفقات جديدة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم. ومنع الزمالك من القيد بسبب مستحقات متأخرة لصالح نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة للمغربى خالد بوطيب، والبالغة مليون و900 ألف يورو، وحق رعاية نادى وادى دجلة في السنغالى إبراهيما نداى، والبالغة 7 آلاف دولار، فضلاً عن مستحقات الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق.
وكشف مصدر مسئول بالزمالك، أن الإدارة اقتربت من الوصول لاتفاق مع نظرائهم في سبورتنج لشبونة على جدولة المستحقات المتأخرة، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد، والتمكن من غبرام صفقات في انتقالات شهر يناير المقبل.
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