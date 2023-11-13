الزمالك يقترب من حل أزمة إيقاف القيد بعد التفاوض مع سبورتنج لشبونة

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القاهرة - سامية سيد - يقترب مسئولو نادى الزمالك من حل أزمة إيقاف القيد التى فرضت على الفريق الكروى الأول منذ انطلاق الموسم، وحرمته من إبرام أى صفقات جديدة لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم. ومنع الزمالك من القيد بسبب مستحقات متأخرة لصالح نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى والخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى مستحقات متأخرة للمغربى خالد بوطيب، والبالغة مليون و900 ألف يورو، وحق رعاية نادى وادى دجلة في السنغالى إبراهيما نداى، والبالغة 7 آلاف دولار، فضلاً عن مستحقات الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

ويعد ملف مستحقات نادى سبورتنج لشبونة هو الأهم فى أزمة إيقاف القيد، ويبذل مسئولو القلعة البيضاء مجهودا مضاعفا للوصول لاتفاق مع مسئولى النادى البرتغالى للموافقة على جدولة المتأخرات البالغة مليون و500 ألف يورو، خاصة فى ظل تولى مجلس إدارة جديد زمام الأمور.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك، أن الإدارة اقتربت من الوصول لاتفاق مع نظرائهم في سبورتنج لشبونة على جدولة المستحقات المتأخرة، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد، والتمكن من غبرام صفقات في انتقالات شهر يناير المقبل.