حقيقة إقالة كولر من تدريب الاهلي قبل كأس العالم للأندية

كشفت تقارير إعلامية في الساعات الماضية حقيقة ما يتردد عن تفكير إدارة النادي الأهلي بخصوص إقالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ المارد الأحمر.

وقال حتحوت في تصريحات متلفزة أنه لا صحة لما يتردد بخصوص ما رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الاهلي في الوقت الحالي إلا أنه يوجد تحفظات على تراجع مستوى الفريق.

وأضاف حتحوت في تصريحاته بأن هناك جلسة سيتم انعقادها في الأيام المقبلة بين كولر ومحمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بالإضافة إلى لجنة التخطيط لتصحيح المسار.

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وشدد على أن كولر بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه واستغلال عناصر الفريق بشكل أفضل،حيث يرى مسؤولي المارد الأحمر بأن الدوري لازال طويلًا بعد التعادل الأخير مع الجونة.

وأنهى” هناك ارتباطات قوية قادم عليها النادي الأهلي لذا يحتاج للاستقرار والهدوء، لذلك لم يفكر أو يبحث عن بديل لكولر”.