طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة جنوب أفريقيا وروندا في تصفيات كأس العالم

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” إدارة مباراة روندا وجنوب إفريقيا، في إطار التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026 إلى طاقم تحكيم مصري.

ويلتقي المنتخب الرواندي أمام نظيره جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.

ووقع اختيار كاف على طاقم تحكيم مكون من أمين عمر حكمًا للساحة، ويُعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

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ومن المقرر أن تنطلق فترة التوقف الدولي اليوم الإثنين من أجل بدء وض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن منتخبي رواندا وجنوب إفريقيا يقعان في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من بنين وزيمبابوي.

يذكر أن بيرسي تاو، لاعب الأهلي، تواجد ضمن قائمة منتخب جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مواجهتي بنين وروندا، في شهر نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.