3 قرارت مصيرية.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع مجلس إدارة اليوم الإثنين داخل مقر النادي بميت عقبة، لمناقشة العديد من الملفات.

وكشف مصدر داخل النادي أن هناك ثلاثة قرارات مصيرية سوف يتم مناقشتها اليوم من أجل إصدار القرارات.

أوضح المصدر، أن المجلس سوف يناقش عقوبة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق معهم من قبل الشئون القانونية، لإعلان العقوبة اللازمة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم حسم مصير التقدم بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في بطولة السوبر المقبلة، علاوة على مناقشة ملف المدير الفني الجديد، بعد إقالة الكولومبي خوان أوسوريو وتعيين معتمد جمال مدربا مؤقتا.

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