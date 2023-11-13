شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع لإعلان نتيجة التحقيق مع فتوح وصبحى ومصير المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا اليوم، الاثنين، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالنادى وفريق الكرة، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة نتائج التحقيق مع ثنائى الفريق أحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحى حارس المرمى، ليتم اتخاذ القرار النهائي بمصيرهما، خاصة أن الإدارة في وقت سابق عرضتهما للبيع وحولتهما للتحقيق بسبب ما بدر منهما من مغادرة معسكر مباراة زد بالدورى ليلة اللقاء.

كما يأتي ملف المدير الفني الجديد لفريق الزمالك على رأس الملفات التي يناقشها مجلس القلعة البيضاء، خاصة بعد عرض العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب عليهم، حيث يدرس الأعضاء كل الأسماء بعناية ودقة شديدة، للاستقرار على أحدهم لقيادة الفريق خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.