شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كريستو زعلان من تجاهل كولر.. و7 أيام راحة للأهلى "مش صح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب النادى الأهلى يشعر بالحزن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل كولر بسبب استمرار استبعاده من الحسابات الفنية للمباريات الأخيرة للمارد الأحمر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "كريستو زعلان من كولر، الوالد عايش فى مصر منعزل، والدته متوفية وسنه صغير وميعرفش أماكن خروج هناك وزميله التونسى الوحيد فى الفريق علي معلول متزوج ولديه حياته الخاصة، والولد سلوكه محترم وعنده امكانيات متميزة وكان هداف الدوري التونسى ولعب لمنتخب الشباب التونسى وتألق".

ويضيف شوبير: "كريستو كان رايح فرنسا ووافق على الانضمام للأهلى يبقى لازم ياخد فرصة خاصة أن عنده كتير ولو المدرب شايفه مش كويس يقول دى صفقة غير موفقة ويترك اللاعب للرحيل".

وتابع شوبير: "فكرة أن الأهلى يمنح المدير الفنى سلطات مطلقة أصبحت أمر غير مقبول وقولت الكلام ده أيام فايلر لما أصر على رحيل وليد أزارو وقولت الكلام ده أيام موسيمانى لما رفض التعاقد مع سفيان رحيمى من أجل ضم ميكيسونى ولما أصر على رحيل أليو بادجى".

وأكمل شوبير: "مش قادر اتقبل فكرة إن كولر منح لاعبى الأهلى راحة 7 أيام، لو عايز يسافر ياخد إجازة عادى بس كان يخلى الجهاز الفنى سواء المدرب القادم لتجهيز البدلاء يقود المران أو حتى سامى قمصان، المهم يكون فى راحة أسبوع مثلا للمجهدين وثلاثة أيام لباقى اللاعبين، ليه مثلا موديست يسافر بلده يقعد أسبوع وهو مش جاهز فنياً، ليه كريم نيدفيد وصلاح محسن ياخدوا إجازة أسبوع ونرجع نقول مش جاهزين وخارج الحسابات".

وحصل فريق الأهلى على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التى يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.