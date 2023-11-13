شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، الاثنين، معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لمواجهة جيبوتي فى القاهرة يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري لمواجهة سيراليون.

ويلعب منتخب مصر أمام جيبوتي فى السادسة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية وتضم 25 لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون، التي أعلن عنها فيتوريا كالتالي: "محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح، طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، مصطفي محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات".

وعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر يوم الخميس، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 نوفمبر في ليبريا.