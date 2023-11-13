شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول عرض ألمانى للأهلى للتعاقد مع محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن حقيقة وصول عرض ألمانى للنادى الأهلى للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر ومنتخب مصر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "بعض التقارير الإعلامية بتقول إن محمد عبد المنعم مدافع الأهلى تلقى عرض مغري من الدوري الألمانى للانتقال لصفوفه فى يناير المقبل".

وتابع شوبير: "الأهلى لم يتلقى أى عروض لمحمد عبد المنعم سواء من ألمانيا أو من أى دولة أخرى، واللاعب مستمر مع القلعة الحمراء ولا نية لرحيله".

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.