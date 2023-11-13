شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إجراء صفقة تبادلية مع فيوتشر لشراء عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى إعارة لاعب أو أكثر من صفوفه إلى نادى مودرن فيوتشر لإقناعه بالموافقة على بيع عمر كمال عبد الواحد، فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب للانضمام للقلعة الحمراء، لاسيما مع انتهاء عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه.
ويستهدف فيوتشر التعاقد مع أكثر من لاعب في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، مثل محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن، كما يوجد أكثر من لاعب آخر فى الأهلي مرشح للإعارة مثل معتز محمد "المدافع" ومحمد زعلوك "المهاجم" وحمد خالد كباكا "لاعب الوسط".
ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتقديم الإضافة للفريق الأحمر، بعدما شهدت بداية الموسم الحالى تذبذب مستوى بعض اللاعبين، وأظهرت المباريات الأخيرة حاجة الأهلي لدماء جديدة فى الخط الأمامي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، بخلاف إصابة رضا سليم، وعدم ظهور الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بالمستوى المأمول حتى الآن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز