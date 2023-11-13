شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إجراء صفقة تبادلية مع فيوتشر لشراء عمر كمال عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إجراء صفقات تبادلية مع نظرائهم فى نادي مودرن فيوتشر مقابل إتمام صفقة شراء عمر كمال عبد الواحد لاعب الأخير، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتباره من أبرز اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى إعارة لاعب أو أكثر من صفوفه إلى نادى مودرن فيوتشر لإقناعه بالموافقة على بيع عمر كمال عبد الواحد، فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب للانضمام للقلعة الحمراء، لاسيما مع انتهاء عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه.

ويستهدف فيوتشر التعاقد مع أكثر من لاعب في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، مثل محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن، كما يوجد أكثر من لاعب آخر فى الأهلي مرشح للإعارة مثل معتز محمد "المدافع" ومحمد زعلوك "المهاجم" وحمد خالد كباكا "لاعب الوسط".