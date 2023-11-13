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الأهلي يدرس إجراء صفقة تبادلية مع فيوتشر لشراء عمر كمال عبد الواحد

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي إجراء صفقات تبادلية مع نظرائهم فى نادي مودرن فيوتشر مقابل إتمام صفقة شراء عمر كمال عبد الواحد لاعب الأخير، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، باعتباره من أبرز اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

 

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى إعارة لاعب أو أكثر من صفوفه إلى نادى مودرن فيوتشر لإقناعه بالموافقة على بيع عمر كمال عبد الواحد، فى ظل وجود رغبة لدى اللاعب للانضمام للقلعة الحمراء، لاسيما مع انتهاء عقده مع فيوتشر بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه.

 

ويستهدف فيوتشر التعاقد مع أكثر من لاعب في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة، مثل محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن، كما يوجد أكثر من لاعب آخر فى الأهلي مرشح للإعارة مثل معتز محمد "المدافع" ومحمد زعلوك "المهاجم" وحمد خالد كباكا "لاعب الوسط".

 

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لتقديم الإضافة للفريق الأحمر، بعدما شهدت بداية الموسم الحالى تذبذب مستوى بعض اللاعبين، وأظهرت المباريات الأخيرة حاجة الأهلي لدماء جديدة فى الخط الأمامي من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين الأساسيين مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، بخلاف إصابة رضا سليم، وعدم ظهور الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بالمستوى المأمول حتى الآن.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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