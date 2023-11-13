شكرا لقرائتكم خبر عن انتهت العمليات الجراحية.. تطورات حالة العامرى فاروق نائب رئيس مجلس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تطورات حالة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذى يمر بأزمة صحية مفاجئة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "انتهت العمليات الجراحية للعامري فاروق، وحالته أمس ظهرا لم تكن مستقرة ولكن ليلا عاد الاستقرار المعقول نسبيا، ويخضع نائب رئيس مجلس إدارة الاهلى للأشعة والتحاليل بشكل مستمر وهو لايزال فاقد للوعى".

ويضيف شوبير: "الأطباء فكروا فى نزع جهاز التنفس عن العامري فاروق ولكنهم تراجعوا عن موقفهم وفضلوا التمهل على حالته، واليوم سيتم سحب المادة المخدرة من جسده والأطباء بيقولوا كل شوية 48 ساعة حرجة، الدعوات لا تنقطع وأملنا فى الله كبير أن يمن عليه بالشفاء".

وتابع شوبير: "بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلى لا يغادرون المستشفى ويقيمون بشكل دائم هناك للإطمئنان على العامري فاروق".

وأجرى العامري فاروق خمسة عمليات جراحية يومي الثلاثاء والأربعاء والسبت الماضيين، قبل أن يُصاب بالتهاب رئوي، بعدما فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس الأهلي غرفة العمليات مجدداً.

من جهته حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والموجود حاليا فى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الاطمئنان على العامرى فاروق وقام بزيارته فى المستشفي.