شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام في مجلس المصري حول مصير مروان حمدي مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادي المصري، بخصوص مصير مروان حمدي مهاجم الفريق، حيث تؤيد بعض الأصوات رحيل اللاعب عن النادي في يناير المقبل والاستفادة من مادياً من بيع اللاعب، بينما تؤيد أصواتاً أخرى استمرار اللاعب في الفريق بعد امتثاله للعقوبة التي وقعها مجلس الإدارة عليه.

وكان مجلس المصري قد قرر إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق مع خصم مليون جنيه من قيمة عقده مع النادي، وذلك بعد سلوكه تجاه جماهير المصري في مواجهة بيراميدز بالجولة الخامسة من دوري Nile، حيث قام اللاعب بالبصق على جماهير المصري خلال عملية استبداله.

ويواصل مروان حمدي تدريباته الانفرادية بالقاهرة على هامش معسكر الفريق المقام حالياً استعداداً لاستئناف مباريات الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.