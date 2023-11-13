الامارات | مدرب فرنسا يهاجم "الكرة الذهبية".. ويتهم مصوّتين بـ "خيانة الأمانة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب تشكيكه في نزاهة المعايير الخاصة بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، مفجراً مفاجأة حول الجائزة التي توج بها أخيراً الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في تاريخه.

وقال ديشامب لقناة "تي إف 1" الفرنسية إنه "في عام 2018، كان غريزمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية، بسبب مسيرته وإنجازاته"، مضيفاً: "بكل صدق وأمانة، أرى أن غريزمان لا ينال التقدير الذي يستحقه".

وكان غريزمان قد فاز بلقبي الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد ورفع كأس العالم "فرنسا 2018" مع منتخب فرنسا، وسجل في ذلك الموسم 36 هدفا في جميع المسابقات بعام 2018، ولكنه لم يحصل على الكرة الذهبية.

وجاء غريزمان في المركز الثالث عام 2018 خلف كل من لوكا مودريتش نجم ريال مدريد المتوج بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يكتف ديشامب بالدفاع عن غريزمان بل هاجم صحافيين واتهمهم بـ"خيانة الامانة" لعدم اخياراتهم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بين الثلاثة الأوائل في أوراق التصويت على الكرة الذهبية 2023 التي ذهبت لميسي، وحل خلفه النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي ثم مبابي الذي تأثر بعدم اختياره من البعض ضمن الثلاثة الأوائل في أوراق التصويت.