إنفانتينو يشكر جميع الأندية التي شاركت بالسوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك بعد تتويجه بلقب البطولة التي أقيمت لأول مرة في القارة السمراء وحصد السوبر الافريقي.

كما وجه إنفانتينو الشكر لجميع الأندية التي شاركت في البطولة، وكان الأهلي قد ودع البطولة من الدور نصف النهائي علي حساب صن داونز.

رسالة إنتفانتيو للأندية المشاركة بالسوبر الافريقي

كتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تهانينا لفريق ماميلودي صن داونز على الفوز بالنسخة الافتتاحية من الدوري الإفريقي لكرة القدم (AFL)".

وتابع: "شكرًا الوداد على تقديم بطولة ممتازة ومباراة نهائية رائعة أمام هؤلاء المشجعين المتحمسين الذين ساعدوا في جعل هذه المنافسة مميزة".

وأضاف: "شكراً جزيلاً لجميع الفرق المشاركة والمشجعين وكل من شارك في هذه البطولة - لقد كانت مساهمتكم لا تقدر بثمن وأنتم جميعاً فائزون، لأن كرة القدم الأفريقية فازت اليوم".

واختتم: "لقد وضعت بطولة الدوري الإفريقي 2023، معيارًا، ومن خلال رياضتنا الجميلة، سنستمر في تعزيز التنمية المستدامة وإمكانية الوصول والشمولية عبر هذه القارة العظيمة".