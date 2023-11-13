مدافع طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد فتح الله، مدافع طلائع الجيش، عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقال فتح الله، في تصريحات تلفزيونية: "كانت هناك مفاوضات مع الزمالك في فترة سابقة، وكنت قريبًا من الانضمام منذ موسمين".

وأشار فتح الله إلى أن أحد أهم أهدافه في الموسم الحالي الانضمام لصفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف: "الأنجولي مابولولو، نجم الاتحاد السكندري، من أفضل المهاجمين ومميز للغاية، ومحظوظ بشكل كبير في الأهداف التي يسجلها".

وأكد محمد فتح الله، أن طلائع الجيش يسعى لتقديم مباريات جيدة خلال الموسم الحالي وتحقيق أفضل نتائج.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

ولعب فتح الله المباريات الست التي خاضها طلائع الجيش منذ انطلاق الموسم بصفة أساسية.